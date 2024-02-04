Erzincan'da ineklerin sütlerini gündemden düşmeyen Dilber şarkısı artırdı Son dönemlerde sosyal medyada akım haline gelen şarkı ineklerin süt verimliliğini artırırken, hayvanların sahibi besici "Stres olmadığı zaman süt verimleri artıyor. Bazen de türkü dinletip şiir okuyorum.” dedi.

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İHA

Dilber şarkısı inek sütlerinin verimliliğini artırdı.

Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı ve senaristliğini üstlendiği 'İnci Taneleri' dizisi izleyiciyi ekrana kitledi.

Dilber şarkısı sütlerini çoğalttı

Dizide bir sahnede geçen 'Dilber' şarkısı son dönemlerin en çok dinlenen şarkılarından biri oldu.

Şarkı, herkesin diline dolanmışken ineklerin üzerinde de farklı bir etki yarattı.

"İneklerime bazen türkü dinletip şiir okuyorum"

Refahiye ilçesinde ahırdaki ineklerine şarkıyı dinleterek süt verimini artırdığını belirten besici Baki Kaya, “Müzik ruhun gıdası, hayvanlarıma da iyi geliyor. Her sabah güne müzikle başlayıp, ineklerime de dinletip onların stresini alıyorum. Stres olmadığı zaman süt verimleri artıyor. Ankara havası, ‘Dilber’ akımı yapıyoruz. Bazen de türkü dinletip şiir okuyorum.” dedi.

Kaya, her sabah ahırdaki 20'ye yakın ineğe müzik dinlettiğini belirtirken, müzikli terapinin ineklere iyi geldiğini ve süt verimlerinin artırdığını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)