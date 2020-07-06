Erzincan'da işçilerin zorlu mangal kömürü yapımı

Mevsimlik işçiler, geçimini 20 gün yanan odundan kömür elde ederek sağlıyor.

Erzincan'ın İliç iline bağlı Yakuplu köyünde mevsimlik işçiler, zor şartlar altında çalışıyor.

Ateşin karşısında dumana aldırış etmeyen mevsimlik işçiler, nisan ayından bu yana günün ilk ışıklarıyla birlite meşe odunlarından mangal kömürü elde ediyor.

DAĞLARDA EKMEK PARASI

Aileleriyle birlikte Şanlıurfa'dan her yıl ilçeye gelerek çalışan işçiler, Yakuplu ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki dağın eteklerindeki çadırlarda yaşayarak ekmek parası kazanıyor.

Geçimini mangal kömüründen sağlayan işçiler, mesailerine sabahın erken saatlerinde odun toplayarak başlıyor. Toplanan odunlar gecenin geç saatlerine kadar yakılıyor.

İŞÇİLER HİÇ DURMUYOR

Atalarından gördükleri doğal yöntemlerle odun kömürü üreten işçiler, Orman İşletme Müdürlüğü’nün belirlediği bölgelerden elde ettikleri meşe odununu yakıp mangal kömürüne dönüştürüyor. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan ve traktörlerle ormana ulaşmak için yolun bitimine kadar giden işçiler, yürüyerek meşelerin bulunduğu dağlık alanlara dağılıyor. Zorlu bir yürüyüşten sonra çalışma alanına gelen işçilerin kimi motorlu testereyle kimi ise balta yardımıyla mangallık kömür yapmak için meşe kesiyor.

20 GÜN YANAN MANGAL ATEŞİ

Kesilen meşeleri çadırların bulunduğu alanda kurdukları ocaklarda, 2 ila 3 hafta kontrollü şekilde ve başında nöbet tutarak yakan işçiler, daha sonra soğutma çalışması yapıyor. Bu işlemler sonucu oldukça meşakkatle elde edilen odun kömürleri, kamyonlara yüklenip alıcılarına götürülerek satışa sunuluyor.