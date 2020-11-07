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- Erzincan'da jandarma ekibi yaralı dağ keçisini kurtardı
Erzincan'da jandarma ekibi yaralı dağ keçisini kurtardı
Devriye görevi yapan jandarma ekipleri yaralı buldukları yavru dağ keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etti.
- AA
- 07.11.2020 - 15:08
Erzincan'da merkeze bağlı Kalecik köyü dağlık alanda devriye görevi yapan Erzincan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler silahla vurulduğu tespit edilen yaralı yavru dağ keçisini araziden kucaklarında indirdi.
GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ
Devriye araçlarının yanına getirilen yaralı keçiye su içirilip ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Burada yapılacak ilk tedavi sonrası yaralı yavru dağ keçisi, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderileceği bildirildi.