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    Erzincan'da jandarma ekibi yaralı dağ keçisini kurtardı

    Devriye görevi yapan jandarma ekipleri yaralı buldukları yavru dağ keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etti.
    • AA
    • 07.11.2020 - 15:08
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    Erzincan'da jandarma ekibi yaralı dağ keçisini kurtardı

    Erzincan'da merkeze bağlı Kalecik köyü dağlık alanda devriye görevi yapan Erzincan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler silahla vurulduğu tespit edilen yaralı yavru dağ keçisini araziden kucaklarında indirdi.

    GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ

    Devriye araçlarının yanına getirilen yaralı keçiye su içirilip ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Burada yapılacak ilk tedavi sonrası yaralı yavru dağ keçisi, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderileceği bildirildi.

    Erzincan da jandarma ekibi yaralı dağ keçisini kurtardı #1

    Erzincan da jandarma ekibi yaralı dağ keçisini kurtardı #2

    Erzincan da jandarma ekibi yaralı dağ keçisini kurtardı #3

    Erzincan da jandarma ekibi yaralı dağ keçisini kurtardı #4

    Erzincan da jandarma ekibi yaralı dağ keçisini kurtardı #5

    Erzincan da jandarma ekibi yaralı dağ keçisini kurtardı #6

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