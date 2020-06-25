Erzincan'da karakolda doğuran kediye, polis sahip çıktı

Polis, karakolda doğum yapan kediyi ve yavrularını besleyerek hayvanseverliği ile takdir topladı.

Erzincan Yenişehir Şehit Enis Bediz Karakolu'nda, iki yavru kedi dünyaya geldi. Doğum yapan anne kediye, polis şefkat elini uzattı.

Uzun süredir karakolda olan bir kedinin doğum yaptığını fark eden polisler, kedi yavrularını ve annelerini besleyip büyütmeye başladı. 1 aylık olan yavru kedilerin gözleri de açılınca karakola renk kattı.

"BÜYÜTÜP DOĞAYA SALACAĞIZ"

Geçen yıl da başka bir kedinin karakolda yavrularını dünyaya getirdiğini belirten karakol amiri Komiser Mehmet Akif Eker, "Geçen yıl ki kedinin 6 yavrusunu büyütüp sahiplendirdik. Bu sene bu genç kedimiz ardiyede üç yavru kedi dünyaya getirdi. Bir yavrusu hastalıktan telef oldu. İki yavrusunu büyütüyoruz. Peynir, ciğerle anneyi besliyoruz, o da sütüyle yavrularına bakıyor. Biraz büyütüp doğaya salacağız.” ifadelerini kullandı.

Polislerin hayvan sevgisi vatandaşların da takdirini topladı.

