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- Erzincan'da karlı arazide kurda kaval dinlettiler
Erzincan'da karlı arazide kurda kaval dinlettiler
Erzincan'da Munzur Dağı'nın karlı yollarında doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, arazide denk geldikleri tek başına dolaşan kurda kaval dinlettiler.
- İHA
- 21.03.2021 - 08:03
- Güncelleme : 21.03.2021 - 08:27
Erzincan’ın Çağlayan Beldesi'nde temiz hava ve hafta sonunu fırsat bilen bir grup doğasever, Tatlısu Köyü istikametinden Munzur Dağları'nın zirvesine doğru yürüyüşyaptı.
GÖRDÜKLERİ KURDA KAVAL ÇALDILAR
1 metreyi bulan karlı yolları aşan doğaseverler, arazide yalnız başına dolaşan kurda denk geldiler. Belirli mesafeden kurdu takibe alarak görüntüleyen doğaseverler, daha sonra kaval dinletisinde bulundular.
Erzincan'da karlı arazide kurda kaval dinlettiler-Video
KAVALI DUYAN KURT, ZAMAN ZAMAN DURUP DİNLEDİ
Kavalın sesini duyan kurdun o anları kamerayla kaydedildi. Karlı arazide yükseklere doğru ilerleyen kurdun zaman zaman durup kaval sesini dinlediği gözlendi.
Kurt bir süre sonra arazide gözden kaybolarak yiyecek aramasına devam etti.