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    Erzincan'da karlı arazide kurda kaval dinlettiler

    Erzincan'da Munzur Dağı'nın karlı yollarında doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, arazide denk geldikleri tek başına dolaşan kurda kaval dinlettiler.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 08:03
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 08:27
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    Erzincan'da karlı arazide kurda kaval dinlettiler

    Erzincan’ın Çağlayan Beldesi'nde temiz hava ve hafta sonunu fırsat bilen bir grup doğasever, Tatlısu Köyü istikametinden Munzur Dağları'nın zirvesine doğru yürüyüşyaptı.

    GÖRDÜKLERİ KURDA KAVAL ÇALDILAR

    1 metreyi bulan karlı yolları aşan doğaseverler, arazide yalnız başına dolaşan kurda denk geldiler. Belirli mesafeden kurdu takibe alarak görüntüleyen doğaseverler, daha sonra kaval dinletisinde bulundular.

    Erzincan'da karlı arazide kurda kaval dinlettiler-Video

    Erzincan da karlı arazide kurda kaval dinlettiler #1

    KAVALI DUYAN KURT, ZAMAN ZAMAN DURUP DİNLEDİ

    Kavalın sesini duyan kurdun o anları kamerayla kaydedildi. Karlı arazide yükseklere doğru ilerleyen kurdun zaman zaman durup kaval sesini dinlediği gözlendi.

    Erzincan da karlı arazide kurda kaval dinlettiler #2

    Kurt bir süre sonra arazide gözden kaybolarak yiyecek aramasına devam etti.

    Erzincan da karlı arazide kurda kaval dinlettiler #3

    Erzincan da karlı arazide kurda kaval dinlettiler #4

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