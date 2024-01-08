Erzincan’da kartalın drone'u avladığı anlar.. Yükseklerde uçan kartal, havadaki drone’a saldırarak yere düşürdü. O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İHA

Erzincan'ın Munzur Dağları’nda herkesi gülümseten bir olay yaşandı.

Kışın gelmesiyle dağlar beyaza büründü.

Drone ile manzaranın keyfini çıkardı

Manzara karşısında fotoğraf çekmekten kendini alıkoyamayan Meriç Yeter, drone ile dağa çıkarak hem dağ keçilerini hem de kar manzarasını kaydetmek istedi.

Yeter, manzaranın tadını çıkarırken uzak mesafeden bir kartal kadraja takıldı.

Kartal drone avladı

Hızla gelen kartal bir anda havadaki drone'u avladı.

Kartalın pervanesini parçaladığı drone, irtifa kaybederek yere düştü.

Birkaç gündür devam eden aramalara rağmen drone bulunamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)