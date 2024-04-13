Erzincan’da 'kaza var' diye çağırdıkları polislere havai fişekli kutlama yaptılar Erzincan’da 8-14 Nisan Polis Haftası ve Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla polislere sürpriz bir kutlama düzenledi.

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İHA

Ramazan Bayramı dönüş yolunda trafik kazalarının yaşanmaması ve yol güvenliği için alarmda olan polis, kendisine yapılan kavga ve kaza ihbarına hızla yanıt verdi.

Polis ekibi kendilerine verilen adreste ise sürpriz bir kutlama ile karşılaştı.

Erzincan’da muhtarın yaptığı yaralamalı trafik kazası sonrası kavga ihbarı konfetili, havai fişekli kutlamaya dönüştü.

Kaza yerine kutlama ile kartılaştılar

Olay yerine gelen ekipler, kargaşanın içine girdiklerinde patlayan konfetiler ve kutlamalarla karşılaştı.

Mahalleli Polis Haftası ve Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamak istedi

Fatih Mahallesi'nde muhtarın öncülüğünde toplanan ve aralarında çocuklarla gençlerin de bulunduğu bir grup, 8-14 Nisan Polis Haftası ve Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla polislere sürpriz düzenledi.

Kavga ediyormuş gibi kargaşa çıkardılar

Ekipleri yaralamalı trafik kazası sonrası kavga ihbarı ile oldukları yere çağıran Fatih Mahallesi Muhtarı Fuat Onur, gençler polis ekipleri gelince kavga ediyormuş gibi kargaşa çıkardı.

Kavga yerine konfeti ve havai fişekler patladı

Polisler kalabalığa girdiği esnada ise konfeti ve havai fişekler patlatan gençler, polislerin gününü kutladı.

Ekipler ise kavga ihbarı ile geldikleri mekanda sürprizle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)