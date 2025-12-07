Erzincan'da kış uykusuna hazırlanan ayılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mevsimsel anormallikler hayvanları da etkiliyor.

Yaban hayvanları kar yağışı gecikince kış uykusuna yatamadı.

Ayılar da uykuya yatamayanlardan.

COBAN AYILARI GÖRÜNTÜLEDİ

Elazığ'ın Sazlıpınar köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve kendi sürüsüne çobanlık eden Mert Yılmaz, kış uykusuna yatmaya hazırlanan iki ayıyı görüntüledi.

Ayıların bu yıl kar yağışının az olması nedeniyle ayıların henüz kış uykusuna yatmadıkları, bu yüzden daha yüksek bölgelere doğru çekildikleri gözlendi.

Yılmaz’ın kayda aldığı görüntülerde ayılardan birinin oldukça kilolu, diğerinin ise bir ayağında sakatlık bulunduğu dikkat çekti.

Görüntüler doğa tutkunları tarafından ilgiyle karşılandı.