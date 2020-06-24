Yazın gelmesiyle yaylaya çıkan hayvancılar için koyunların çeşitli sebeplerden kırkılma sezonu da başladı.

Erzincan iline bağlı olan önemli hayvancılık merkezi Tercan'da koyunlar kırkıldı.

Havaların ısınmasıyla 3 bin 370 rakımdaki Munzur Dağı yaylalarına çıkan hayvancılar, hem ekonomik gelir sağlamak için hem de hayvanlarının serinlemesi için koyunlarını kırkmaya başladı.

KOYUN YÜNÜ HALA GELİR SAĞLIYOR

Hayvanlarının yünlerini kırkan üreticiler, eskisi kadar rağbet görmese de koyunların yünlerini satarak gelir elde etmeye devam ediyor.

Erzincan'da koyun kırkma sezonu başladı - VİDEO



Günde 500 koyunun kırkıldığını dile getiren üreticilerden 3 bine yakın koyun sürüsü olan Suat Demir, “Erzincan’da kırkım zamanı başlamıştır. Bu işi yaylada yapıyoruz. Kırkım işi üreticiler için zor. Kırkım işlemi bittikten sonra hayvanlar rahatlar, serinler. Koyunları, bol su olan yerlere götürüp yıkıyoruz." ifadelerini kullandı.