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    Erzincan'da koyun kırkma sezonu başladı

    Yazın gelmesiyle yaylaya çıkan hayvancılar için koyunların çeşitli sebeplerden kırkılma sezonu da başladı.
    • İHA
    • 24.06.2020 - 09:49
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    Erzincan'da koyun kırkma sezonu başladı #1

    Erzincan iline bağlı olan önemli hayvancılık merkezi Tercan'da koyunlar kırkıldı.

    Havaların ısınmasıyla 3 bin 370 rakımdaki Munzur Dağı yaylalarına çıkan hayvancılar, hem ekonomik gelir sağlamak için hem de hayvanlarının serinlemesi için koyunlarını kırkmaya başladı.

    KOYUN YÜNÜ HALA GELİR SAĞLIYOR

    Hayvanlarının yünlerini kırkan üreticiler, eskisi kadar rağbet görmese de koyunların yünlerini satarak gelir elde etmeye devam ediyor.

    Erzincan'da koyun kırkma sezonu başladı - VİDEO

    Günde 500 koyunun kırkıldığını dile getiren üreticilerden 3 bine yakın koyun sürüsü olan Suat Demir, “Erzincan’da kırkım zamanı başlamıştır. Bu işi yaylada yapıyoruz. Kırkım işi üreticiler için zor. Kırkım işlemi bittikten sonra hayvanlar rahatlar, serinler. Koyunları, bol su olan yerlere götürüp yıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Erzincan'da koyun kırkma sezonu başladı #2

    Erzincan'da koyun kırkma sezonu başladı #3

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