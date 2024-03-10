Erzincan’da koyunların kuzularını beslemeye koşması renkli görüntüler oluşturdu Mevsim itibariyle kuzular doğdu. Doğada otlayan koyunlar günde iki kez kuzularının yanına giderek onları beslemeye başladı. Erzincan’da işte böyle 500 kuzunun koyunlarla buluşması anı da renkli görüntüleri ortaya çıkardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Besiciler bugünlerde tatlı bir telaş yaşıyor.

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde koyunların kuzuları besleme anı da renkli görüntülere sahne oluyor.

Erzincan’da Çağlayan beldesine bağlı köyde, koyun ve kuzularının buluşması görüntülere yapsıdı.

Bu buluşma ve heyecan sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor.

Günde iki kez bir araya geliyorlar

Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor.

Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor.

Birbirlerini sesleri ve kokularından tanıyorlar

Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor.

O anlar renkli ve duygusal görüntüler oluşturuyor.

"Büyük kuzular aç kaldığı için küçük kuzuların annelerinden takviye alıyor"

Toplam 1.000'e yakın koyun ve kuzusu olduğunu belirten üretici, kuzuların doğduğu ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı bu süreçle ilgili şi bilgileri verdi:

Sabah 7-8 gibi hayvanlarımızı yemliyoruz. Ondan sonra hayvanları emzirme başlıyor. Emzirmeden sonra koyunla kuzuyu birbirinden ayırıyoruz. Koyun yazıya otlanmaya gidiyor. 3-4 civarı kuzusu henüz olmayanı bir tarafa ayırıyoruz. Koyunlar yemlenir, yemlendikten sonra tekrar emzirilir. İçerisinde dolaşarak büyük kuzular aç kaldığı için küçük kuzuların annelerinden takviye yapıyorlar. Bazıları kuzusunu emzirmiyor. Onları emziriyorlar. Gün akışı böyle devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)