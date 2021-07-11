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    Erzincan'da 'kurban yakalama timi' antrenmanlara başladı

    Erzincan'da 'kurban yakalama timi' antrenmanlara başladı

    Kurban Bayramı öncesinde kaçan kurbanlıkları yakalamak amacıyla kurulan atlı ve dronlu ekip, hazırlıklarını sürdürüyor.
    • İHA
    • 11.07.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 13:20
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    Kurban Bayramı'nda her sene benzer manzaralara yol açan firari kurbanlıklar için bu sene de önlemler alınmaya devam ediyor.

    Bayrama sayılı günler kala Erzincan Belediyesi tarafından oluşturulan kurban timi, 10 personel ile antrenmanlarına başladı.

    Belediye Temizlik İşleri bünyesinden seçilen personel, Erzincanspor tesislerinde günde iki antrenman yapıyor.

    ATLI VE DRONLU YAKALAMA TİMİ

    Kondisyon çalışmasında ekip düz koşu yapıyor, daha sonra engeller üzerinden atlıyor.

    Kültür fizik hareketlerinin yanı sıra şınav çeken ekip, sahanın ortasına dikilen trafik konilerine kement atma eğitimi de alıyor.

    Kurban timine atlı süvari ile birlikte ATV’nin yanı sıra havadan da drone eşlik ediyor.

    Erzincan'da 'kurban yakalama timi' antrenmanlara başladı ViDEO

    GÜNDE 4 SAATLİK EĞİTİM

    Tim Şefi Ertuğrul Telli, “Her sene olduğu gibi bu sene de antrenmanlarımıza başladık. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 saat antrenman yapıyoruz. 2 saat sabah, 2 saat de öğleden sonra olmak üzere. Bu sene antrenmanlarımız da arkadaşlarla kaçan hayvanları etkisiz hale getirmek için kement atmayı öğrendik. Ayrıca bu sene atımız var, drone var ve ATV var. Burada diyorum ki kurbanınız kaçarsa ALO 153’ü arayın” dedi.

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    "VATANDAŞLARIMIZ KURBAN'I RAHAT GEÇİRSİN"

    Antrenmanları yerinde takip eden Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, “Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı daha rahat bir şekilde geçirebilmeleri için oluşturmuş olduğumuz ‘kurban yakalama timi’ bugün itibarıyla çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ALO 153 servisini arayarak bizden yardım istemeleri halinde ekiplerimiz en kısa zamanda vatandaşımızın yanında olacaktır. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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