Attan düşüp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Songül Özsöz'ün vasiyeti üzerine organları bağışlandı. Songül'ün organları sayesinde 3 kişi hayata tutundu.

Erzincan'da yaşayan ve öğretmenlik yapan Songül Özsöz, attan düşerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden ve beyin ölümü gerçekleşen Özsöz'ün vasiyeti üzerine organları bağışlandı.

Genç kızın organları Samsun ve Trabzon’da 3 hastaya umut olurken, organlardan karaciğer ve sağ böbreği Samsun’a, sol böbreği ise Trabzon’a gönderildi.

10 YILDIR BÖBREK YETMEZLİĞİ ÇEKİYORDU, NAKİL OLDU

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz ve ekibi tarafından yapılan operasyonla Özsöz’ün böbreği, kentte 10 yıldır kronik böbrek yetmezliği çeken Ümmühan Tombul’a nakledildi.

Taburcu olacağı günü bekleyen Tombul, hem sağlığına yeniden kavuşacağının mutluluğunu hem de genç öğretmenin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü taşıdığını söyledi.

Erzincan'da organlarını bağışlayan genç kız, 3 kişiye umut oldu VİDEO





"ALLAH ONDAN RAZI OLSUN"

İki yıl önce nakil sırasına yazıldığını anlatan Ümmühan Tombul, Özsöz Ailesi'ne ve kendisiyle ilgilenen sağlık görevlilerine teşekkür etti. Karışık duygular yaşadığını anlatan Tombul, “Doktorlarım ameliyattan sonraki değerlerimin çok güzel olduğunu söyledi. İyi durumdayım.

24 yaşında genç bir öğretmenimizmiş. Attan düşerek kötü bir kazada hayatını kaybetmiş. Ölmeden önce organlarını bağışladığı için Allah razı olsun, mekanı cennet olsun.

Benden başka 2 kişiye daha hayat olmuş. Onun için çok üzgünüm, üzülüyoruz. Gencecik yaşta ölmüş ama ölmeden önce organlarını bağışladığı için çok güzel bir miras bıraktı geriye.

Organlarını toprak olmaktan kurtardı. 3 kişiye can oldu. Bir sürü insana umut olmak, can olmak çok güzel bir şey. Biz organ bekleyen hastalar o umutlarla yaşıyorlar, organ bulup sağlığına kavuşma umuduyla.” dedi.

"3 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI"

Operasyonu gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, böbrek nakli yapılan Tombul’un geçmişte Covid-19 tedavisi görüp iyileştiğini belirti. Prof. Dr. Türkyılmaz, “Ağır bir Covid-19 geçirseydi, akciğeri hasar görseydi belki daha zor bir ameliyat olabilirdi ama hasta hafif şekilde geçirdiği için herhangi bir problem olmadı.

Ülkemizde yaklaşık 60 bin üzerinde böbrek nakil hastası var. Diğer organ bekleyen hastalar var. Herkesin canlı vericisi olamayabiliyor.

Öğretmen, olduğu gibi, organlarını bağışladı ve biz birinin hayatını kurtarabildik. Diğer organları Samsun’a karaciğeri ve diğer böbreği gitti. 3 kişinin hayatını kurtardı.” diye konuştu.

"NAKİL BEKLEYEN HASTALARIMIZIN ŞANS BULACAĞINA İNANIYORUZ"

Tombul’un tedavisini takip eden Farabi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Muammer Cansız da operasyonun başarılı geçtiğini ve organ bağışlarının artması gerektiğini söyleyerek, “Hastamızın şu an böbrek fonksiyonları stabil. Diyalizden kurtulmuş olarak yaşamını devam ettirmekte.

Genel durumu iyi, kısa süre içerisinde taburcu olmasını planlamaktayız. Bağışların artmasıyla nakil bekleyen hastalarımızın bu şansı bulabileceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ATLAR ONUN TUTKUSUYDU AMA.."

Songül Özsöz'ün ablası Emine Özsöz Öğüt ise, "Atlar onun tutkusuydu ama maalesef böyle sonuçlandı. Ailece kardeşimle gurur duyuyoruz.

Nakil olan bayan ile kardeşimin organlarını alan diğer hastalar inşallah sağlığına kavuşur. Tek tesellimiz, kardeşimin başka bedenlerde can bulması.” dedi.



