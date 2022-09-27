Petrol
83.9
1.26%
Euro
17.8019
0.38%
Dolar
18.4755
0.00%
Altın
972.22
0.96%
Borsa
3276
0.48%
Bitcoin
374.593
5.68%
BTXN Coin
9.72
-4.98%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Erzincan'da polis megafonuyla evlenme teklifine olumlu cevap geldi

    Nişanlısına evlenme teklifi yapmak isteyen Ömer Kaya, polis ekiplerinin yardımıyla bir senaryo hazırladı. Evlenme tekline evet yanıtını veren genç kız, polis ekipleri tarafından tebrik edildi.
    • 27.09.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzincan'da polis megafonuyla evlenme teklifine olumlu cevap geldi

    Erzincan'da nişanlısına evlenme teklifi etmek isteyen genç, şaşırtıcı bir yol tercih etti.

    Ömer Kaya isimli genç, evlenme teklifi için Erzincan Emniyeti'nden yardım istedi.

    Gencin isteğini geri çevirmeyen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, senaryo gereği Erzincan Yavuz Selim Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Işıkpınar yolu üzerinde uygulama görevi icra etti.

    Bu sırada Melisa Söğütlüpınar yönetimindeki aracı durdurarak ehliyet ve ruhsat belgelerini talep etti.

    Erzincan da polis megafonuyla evlenme teklifine olumlu cevap geldi #1

    Polis megafonundan evlenme teklifi

    Belgelerin kontrol edildiği esnada aracın yolcu kısmından inen Ömer Kaya, trafik ekiplerine ait resmi aracın yanına giderek megafondan nişanlısına evlenme teklif etti.

    Teklife olumlu yanıt geldi

    İHA'nın haberine göre, teklif karşısında şaşıran Melisa Söğütlüpınar, Ömer Kaya isimli nişanlısının evlenme teklifine evet yanıtını verdi.

    Genç çifti tebrik eden trafik ekipleri, mutluluklar diledi.

    Erzincan da polis megafonuyla evlenme teklifine olumlu cevap geldi #2


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    TİK Milletvekili Sera Kadıoğlu: Diyanet ve imam hatip kapatılsın
    Gündem

    TİK Milletvekili Sera Kadıoğlu: Diyanet ve imam hatip kapatılsın

    Bensu Soral'dan dolandırıcılık uyarısı
    Magazin

    Bensu Soral'dan dolandırıcılık uyarısı

    Görüş Bildir