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Erzincan'da polis megafonuyla evlenme teklifine olumlu cevap geldi

Erzincan'da polis megafonuyla evlenme teklifine olumlu cevap geldi

Nişanlısına evlenme teklifi yapmak isteyen Ömer Kaya, polis ekiplerinin yardımıyla bir senaryo hazırladı. Evlenme tekline evet yanıtını veren genç kız, polis ekipleri tarafından tebrik edildi.