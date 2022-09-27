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- Erzincan'da polis megafonuyla evlenme teklifine olumlu cevap geldi
Erzincan'da polis megafonuyla evlenme teklifine olumlu cevap geldi
- 27.09.2022 - 09:17
- Güncelleme : 27.09.2022 - 10:12
Erzincan'da nişanlısına evlenme teklifi etmek isteyen genç, şaşırtıcı bir yol tercih etti.
Ömer Kaya isimli genç, evlenme teklifi için Erzincan Emniyeti'nden yardım istedi.
Gencin isteğini geri çevirmeyen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, senaryo gereği Erzincan Yavuz Selim Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Işıkpınar yolu üzerinde uygulama görevi icra etti.
Bu sırada Melisa Söğütlüpınar yönetimindeki aracı durdurarak ehliyet ve ruhsat belgelerini talep etti.
Polis megafonundan evlenme teklifi
Belgelerin kontrol edildiği esnada aracın yolcu kısmından inen Ömer Kaya, trafik ekiplerine ait resmi aracın yanına giderek megafondan nişanlısına evlenme teklif etti.
Teklife olumlu yanıt geldi
İHA'nın haberine göre, teklif karşısında şaşıran Melisa Söğütlüpınar, Ömer Kaya isimli nişanlısının evlenme teklifine evet yanıtını verdi.
Genç çifti tebrik eden trafik ekipleri, mutluluklar diledi.