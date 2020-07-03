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    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı

    Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 41. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nde, sporcu Cengiz Koçak'ın sarp kayalıkların bulunduğu platformdan yaptığı wingsuit atlayışı nefes kesti.
    • AA
    • 03.07.2020 - 23:07
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    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #1

    Kemaliye ilçesinin Gabani bölgesindeki etkinlikte base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmandı.

    200 KİLOMETRE HIZLA UÇTU

    "Yarasa atlayışı" olarak bilinen atlayışta nefeslerin tutulduğu anda gökyüzünde saatte 200 kilometreyi bulan hızıyla uçuşunu yapan Koçak, kayalıkların altında kurulan hedefin içerisinden geçti.

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı

    HAVADA 1400 METRE SÜZÜLDÜ

    Koçak, yaklaşık 1400 metre kadar havada süzüldükten sonra paraşütünü açıp Karasu Nehri üzerine kurulan platforma başarılı iniş yaptı.

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #2

    Kemaliye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) ortak düzenlenen şenliklerin üçüncü gününde yapılan atlayışını izleyenler ise bu anı cep telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #3

    Koçak, atlayışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, havada rüzgarın esme hızının artışının kendisini düşündürdüğünü aktardı.

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #4

    "KENDİMİ ŞİDDETLİ RÜZGARA ODAKLADIM"

    Atlayışı yaptığı alana çıktığı Via Feretta parkurunun harika olduğunu belirten Koçak, şöyle konuştu:

    "Atladıktan iki saniye sonra suitin içine dolan havayla artık aşağı doğru süzülünce hızınız 200 kilometreye çıkıyor. Bu süreçten sonra birçok şeye odaklanıyorsunuz ama ben daha çok rüzgara odaklandım. Çünkü rüzgar bir ara şiddetlendi. O rüzgarı iyi kullanamazsanız zarar verir. Ondan nasıl fayda sağlarım diye düşünüyorsun. Kendimi ona odaklamıştım. Açıkçası yapmam gereken bir iş vardı ve ona odaklandım. Süratlenince ve yukarıdan baktığımda insanların kenara açıldığını görünce de eğlendim."

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #5

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #6

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #7

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #8

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #9

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #10

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #11

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #12

    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #13

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    Erzincan'da saatte 200 kilometre hızla yarasa atlayışı #15

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