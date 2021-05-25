Erzincan’da sağanak derelerden sel getirdi

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış sele sebep olurken tarım arazileri zarar gördü.

Erzincan’da etkili olan sağanak sonrası derelerden sel akarken Tercan ilçesinde ekili araziler, köy yolları ve bazı ahırlar zarar gördü.

Erzincan’da kuraklık yaşanan kentte doluyla karışık sağanak yağış çiftçilere nefes olurken bazı yerlerde de zarara yol açtı.

Sel suları Kargın’da bazı köy yollarında ve su kanallarında tahribata yol açan sel, ekili araziler ve hayvan ağıllarına zarar verdi.

"UZUN ZAMANDIR KURAKLIKLA MÜCADELE EDİYORDUK"

Kuraklıkla mücadele ettiklerini belirten Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, “Uzun zamandır kuraklıkla mücadele ediyorduk. Şükürler olsun beklediğimiz yağmurlar geldi. Ama yüksek kesimlere dolu yağması üzerine beldemizde sel meydana geldi. Belde merkezimizde bir sıkıntı olmadı. Maalesef beldemize bağlı ekili araziler sular altında kaldı. Yukarıki mahallede hayvancılıkla uğraşan bazı vatandaşlarımızın ahır ve samanlıklarında sel nedeniyle tahribat meydana geldi. Bazı arazi yolları, köprüler, kanallar zarar gördü. Şükür tesellimiz herhangi can kaybı yaşanmadı.” dedi.













