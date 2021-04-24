Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasında karavanda yaşıyorlar

Erzincan'da görev yapan öğretmen çift, koronavirüs salgınından korunmak için karavanda yaşıyor.

Erzincan'da yaşayan Aslı ve Kenan İpek çifti, izole bir yaşam için karavanı tercih etti. Çift, öğrencilerine uzaktan bağlantıyla ders verdiklerini belirtti.

PANDEMİ KOŞULLARI KARAVANA YÖNELTTİ

Koronavirüs salgınında izole ortamda tatil yapmak isteyenler, kalabalıktan uzak ve doğayla iç içe olmak amacıyla karavana yöneldi. Erzincan’da öğretmen olan Aslı ve Kenan İpek, Çağlayan Beldesinde Şelale civarında kurdukları karavanda yaşamaya başladı. Öğretmen çift, andemiden dolayı böyle bir yaşam biçimi tercih ettiklerini dile getirdi.

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"SÜRECİ EN AZ ZARARLA ARTLATMAK İSTEDİK"

Tabiat içerinde kendimizi izole edip, bu şekilde daha rahat korunduklarını dile getiren Kenan İpek, “Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte bir karavan alıp bu süreci daha az zararla atlatmayı düşündük. Sosyal olarak daha aktif yaşamaya karar verdik. Karavanı aldıktan sonra kararımızın ne kadar doğru olduğunu gördük.

Bu süreçte de öğrencilerimize eğitim verirken ev içerisinde değil de doğası güzel noktalarda uzaktan eğitim yapıyoruz. Öğrencilerimizden güzel tepkiler alıyoruz. Gayet güzel bir yaşam tarzı oldu bizim için” dedi.



