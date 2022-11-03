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    Erzincan’da sonbahar manzaraları drone ile görüntülendi

    Erzincan ve Tunceli illeri arasında sınır oluşturan ve hazan renkleri ile bezenen Munzur Dağları, gezginlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
    • 03.11.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 10:46
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    Erzincan’da sonbahar manzaraları drone ile görüntülendi

    Türkiye'nin dört bir yanındaki sonbahar manzaraları kendine hayran bırakıyor.

    Fotoğraf tutkunları ve doğa gezginleri, şu sıralar sarı tonun hakim olduğu bölgelere akın ediyor.

    Sarı, kırmızı ve yeşilin hakim olduğu bölgelerden biri de Erzincan.

    Kartpostallık manzara

    Bölgenin etrafını saran manzara, yılın her mevsiminde farklı açılara ve renklere ev sahipliği yapıyor.

    Tunceli ile arasında sınır olan ve sonbaharın sonuna doğru hazan renklerine bürünen Munzur Dağları ile Ergan ve Keşiş Dağlarında ortaya çıkan kartpostallık görüntüler mest ediyor.

    Erzincan’da sonbahar manzaraları drone ile görüntülendi #1

    Yoğun ilgi görüyor

    Fotoğraf tutkunlarının yanı sıra off road tutkunu gezginler de son günlerde rengarenk tonların hakim olduğu bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.

    Barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Türkiye’nin nadir yerlerinden olan Munzur Dağları, sarı ve kırmızı ton renklerin yoğunluğuyla eşsiz bir görüntü oluşturuyor.

    Erzincan’da sonbahar manzaraları drone ile görüntülendi VİDEO

    Erzincan’da sonbahar manzaraları drone ile görüntülendi #2

    Drone ile görüntülendi

    Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı bir renk katıyor.

    Rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor. Dağlarındaki eşsiz sonbahar renkleri havadan drone ile görüntülendi.

    Erzincan’da sonbahar manzaraları drone ile görüntülendi #3

    Erzincan’da sonbahar manzaraları drone ile görüntülendi #4

    Erzincan’da sonbahar manzaraları drone ile görüntülendi #5

    Erzincan’da sonbahar manzaraları drone ile görüntülendi #6


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