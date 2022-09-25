Erzincan'da sonbaharda kar yağarken çiçek açan elma ağacı şaşırttı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşerken kentteki yüksek kesimlere, mevsimin ilk karı düştü. Sonbaharda çiçek açan elma ağacı ise görenleri şaşırttı.

Erzincan'da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence’ye, mevsimin ilk karı düştü.

Esence’nin beyaza bürünmüş hali ise Üzümlü ilçesinden görüldü.

Refahiye, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinin de yüksek kesimleri kardan beyazlandı.

Elma ağacı ilkbahar ayındaki gibi çiçek açtı



Merkeze bağlı Akyazı Mahallesi'nde ise kışa sayılı günler kala çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı.

Mehmet Beydili’ye ait bahçede bulunan elma ağacı ilkbahar ayında gibi çiçek açarak beyaz renk cümbüşüne dönüştü.

Arılarda nektar toplamak için sonbaharın sonunda çiçek açan elma ağacına yoğunlaştı.





"Çok şaşkınız"



İHA'nın haberine göre; Erzincan’da bu ayda ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını ifade eden Serkan Beydili, "Bugün 25 Eylül 2022. Dağlara kar yağdı. Bu elma ağacı 10- 15 gündür böyle çiçek açmaya başladı. Çok şaşkınız. Güzel bir görüntü oluştursa da bu küresel ısınmanın bir tabiat dengesini değiştirme durumu olsa diye tahmin yürütüyorum." dedi.