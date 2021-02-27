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    Erzincan'da süt kuzularının anneleri ile buluşma anı kameralara yansıdı

    Süt kuzuları ile annelerinin buluşma anları görenleri heyecanlandırdı. Annelerine koşan kuzuların heyecanı havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 08:57
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    Erzincan'da süt kuzularının anneleri ile buluşma anı kameralara yansıdı

    Erzincan’da Şavak aşiretine bağlı aileler, yeni doğan kuzuları annelerinden ayırarak farklı bir alanda tuttu.

    Günde iki defa anneleri ile buluşturulan süt kuzularının buluşma saati yaklaştıkça heyecanlandığı görüldü.

    ANNELERİNE KOŞTULAR

    Baharın habercisi olarak nitelendirilen bu kuzular, kapıların açılması ile annelerine koştu.

    O anlar havadan görüntülendi.

    Erzincan da süt kuzularının anneleri ile buluşma anı kameralara yansıdı #1

    SESLERİNDEN TANIDILAR

    Yavrularını seslerinin tınılarından tanıyan anne ve kuzuların buluşmaları renkli görüntülere oluşturdu.

    DAKİKALAR İÇİNDE BULUŞTULAR

    Yüzlerce koyunun dakikalar içinde anneleri ile buluşması duygusal anlar yaşattı.

    Kuzularına kavuşan annelerin kuzularına süt verme anları da kameralara yansıdı.

    Erzincan da süt kuzularının anneleri ile buluşma anı kameralara yansıdı #2

    Erzincan da süt kuzularının anneleri ile buluşma anı kameralara yansıdı #3

    Erzincan da süt kuzularının anneleri ile buluşma anı kameralara yansıdı #4

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