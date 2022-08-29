Gezmek için çıktığı dağda taşların bir anda ayaklarının altından aktığını fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Munzur Dağları'nda yaşanan doğa olayı ziyaretçileri korkuttu.

Ziyaret için Erzincan ile Tunceli arasında yer alan dağa gelen Gürhan Gül, bölgede fotoğraf ve video çekimi yapmaya başladı.

Taşlar hareket etmeye başladı

Ardından büyük bir gürültü duyan Gül, taşların hareket ettiğini fark etti.

O anları kaydeden vatandaş, gördüğü taş seli karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Erzincan'da taş seli kamerada VİDEO



"Taşların ayaklarımızın altından akıp gittiğini fark ettik"

3 bin metre yükseklikte meydana gelen doğa olayını cep telefonuyla görüntüleyen Gürhan Gül, “Erzincan merkeze bağlı Kalecik köyünden yaklaşık 3 bin metre yükseklikte bulunan Bana Yaylası'na gitmek için yola çıkmıştık. Uzun süredir gidilmeyen bir yayla olma sebebiyle patika yollar kaybolmuş, hatta sel ve çığ gelmesi nedeniyle geçit vermez bir hale gelmişti. Zirveye yaklaşmışken taşların bir anda ayaklarımızın altından akıp gittiğini fark ettik. Ve hemen geri çekildik. Sonra ilk kez karşılaştığımız bu mükemmel doğa olayını hayranlıkla izledik.” dedi.