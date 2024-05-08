Erzincan'da terörden arındırılan Munzur Dağları cennete döndü Terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan Munzur Dağları, turistlerin gözdesi oldu.

İHA

Kahraman Mehmetçik, yaptığı başarılı operasyonlar ile Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan Munzur Dağları'nı terörden arındırdı.

Terörden arındırılan Munzur Dağları'na ise huzur geldi...

Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistler, fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunlarını adeta cezbetmeye başladı.

Bir yüzü Erzincan diğer yüzü Tunceli'ye bakıyor

Erzincan’ın Tatlısu köyünden başlayıp, belirli bir mesafe araçla ardından patika yolda doğa yürüyüşü yaparak 3300 rakımlı Munzur Dağlarına çıkan yerli turistler, bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakan Munzurların doyumsuz manzarasıyla karşılaşıyor.

Gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen turistler, gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekleri koklayıp kilometrelerce yürüdükleri yolun yorgunluğunu unutuyor.

"Ulaşmak zor ama manzaraya değer"

Munzur Dağları eteklerinde çadır kurup koyun sürüsü otlatan yaylacılarla çektikleri fotoğraf ve videolarla anı kalıcı kılan turistler, yöredeki en büyük buzul göl olan Yeşil Göl'ün etrafında kamp kurarak geri dönüşe geçmeden uzunca mola verdi.

Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alan olduğunu kaydeden vatandaşlar, ulaşmanın yorucu ama zorluklara değdiğini belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)