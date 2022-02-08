Erzincan'da ücretsiz sucuk ekmek izdihamı

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte dağıtılan ücretsiz sucuk ekmek izdihama neden oldu.

Erzincan'ın Dörtyol Meydanı’nda “Erzincan Kültür ve Sanat Günleri” etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi.

Folklor ekibinin gösterisiyle başlayan programda yerel sanatçılar tarafından konser verildi. Konser devam ederken alanın yan tarafında kurulan ocak başında vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek dağıtımı yapılmaya başlandı.

SUCUK EKMEK İZDİHAMI

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve diğer kent protokolünün alandan ayrılmalarının ardından sucuk ekmek dağıtımı izdihama neden oldu. Sucuk ekmek almak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar güç anlar yaşadı.

"BİRAZ ÇİLE ÇEKTİK AMA SONUNDA ALMAYI BAŞARDIK"

Sucuk ekmek alan bazı vatandaşlar, “Biraz çile çektik. Zor oldu ama sonunda almayı başardık. Sıra ihlal edilince izdiham, karışıklık oldu” ifadelerine yer verdi.

























