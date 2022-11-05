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    Erzincan'da ilk defa palyaço gören vatandaşlar

    Üniversite öğrencisi palyaço kılığına girdi, sokak sokak gezip köy halkını eğlendirdi. İlk defa gördükleri palyaçoyla eğlenen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.
    • 05.11.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 17:48
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    Erzincan'da ilk defa palyaço gören vatandaşlar

    Erzincan’ın İliç ilçesinde üniversite öğrencisi olan Abdullah Yılmaz, eğlence amaçlı gönüllü olarak büründüğü palyaço kostümüyle çocukları mutlu etmek için sokağa çıktı.

    Üniversiteli Yılmaz, çocukların yanı sıra daha önce hiç palyaço görmemiş ilçe halkını da eğlendirdi.

    Palyaço genç, kıraathaneleri dolaştı

    Yanında taşıdığı kabin tipi hoparlör ile sokak sokak gezen Yılmaz, kahvehanelerde oyun oynayan ve çay içen yaşlılara da eşlik etti.

    İHA'nın haberine göre eline aldığı beyaz köpüğü vatandaşların yüzüne sıkan Yılmaz, bazıları sinirlendirse de eğlencesini sürdürdü.

    Erzincan'da vatandaşlar ilk defa palyaço görünce ortaya renkli anlar çıktı VİDEO

    Erzincan da ilk defa palyaço gören vatandaşlar #1

    Erzincan da ilk defa palyaço gören vatandaşlar #2Erzincan da ilk defa palyaço gören vatandaşlar #3


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