Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, yaban hayatıyla da dikkati çekiyor.

Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağları'nda nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaban keçileri, Munzur Dağları eteğinde beslenirken drone kamerasına yansıdı.

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar personellerince çekilen görüntüler, Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.