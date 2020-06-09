Erzincan’da yavru dağ keçilerine poğaça ikram etti

Erzincan’da yavru dağ keçilerine poğaça ikram etti

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Annelerini bekleyen iki sevimli yavru dağ keçisi, yuvalarında görüntülendi. Dağ keçileriyle adeta insan gibi diyalog kuran Erzincanlı, poğaça ikramında bulundu.

Yaban hayatıyla zenginlik içeren Erzincan’ın Kemah ilçesi dağlarında anneleri tarafından kısa süreliğine terk edilen iki yavru dağ keçisine rastlayan adamın mutluluğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yavru dağ keçilerine şefkatle yaklaşan Erzincanlı, adeta insan gibi diyalog kurup sohbet etti.

POĞAÇA İKRAM ETTİ

Dağ keçilerine poğaça ikram eden adam, şiveli konuşmasıyla da dinleyenlere tebessüm ettirdi.

Erzincan’da yavru dağ keçilerine poğaça ikram etti ViDEO

BİR SÜRE İLGİLENDİ

Erzincanlı adam, bir süre dağ keçileriyle ilgilendikten sonra annelerinin gelmesi için yuvadan ayrılarak yoluna devam etti.