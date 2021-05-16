Erzincan'da yılan avlayan karga

Karganın yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı avlayarak kendine yem ettiği o anlar kameraya yansıdı.

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde, tarlada bulunan yılan karganın hedefi oldu.

Gözüne kestirdiği yılana saldıran karganın o anları Halil Özkaya ve Serhat Yedikat tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Karganın yılanı gagası ile kuyruğundan çekerek bulunduğu yerden sürüklemesi ve yılanın kargayla adeta kapışması görüntüleri dakikalarca sürdü. Karganın kuyruğundan çekiştirdiği yılan ise kendini korumaya çalıştı. Karga ile yılanın mücadelesinin sonunda yılan mücadeleyi kaybetti.

Erzincan'da karganın yılan avı VİDEO