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    Erzincan'da yılanların çiftleşme dansı

    2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı, görenleri şaşırttı. O onlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • İHA
    • 27.06.2021 - 13:58
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    Erzincan'da yılanların çiftleşme dansı

    Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüldü.

    ÇİFTLEŞME DANSI KAMERADA

    Kemaliye ilçesi Kabataş köyünde vatandaşlar otomobille giderken yolun kenarındaki arazide iki yılanın dans yaptıklarını fark ettiler. Bunun üzerine vatandaşlar, cep telefonu ile bunları kaydetti.

    Yılanlar uzun bir süre dans yaptıktan sonra, kayalık bölgeye giderek gözden kayboldu.

    Erzincan da yılanların çiftleşme dansı #1

    Erzincan da yılanların çiftleşme dansı #2

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