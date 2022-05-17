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    Erzincan'daki down sendromlu Yalçın, en büyük hayalini yaşadı

    En büyük hayali askerlik olan 21 yaşındaki Yalçın, Engelliler Haftası kapsamında askerlik uygulaması yaptı. Evinden alınan Yalçın, üniforma giyerek en büyük mutluluğu yaşadı.
    • 17.05.2022 - 09:03
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    Erzincan'daki down sendromlu Yalçın, en büyük hayalini yaşadı

    Erzincanlı 21 yaşındaki Yalçın Kaya'nın, en büyük hayallerinden biri asker olmaktı.

    Down sendromlu Yalçın'ın asker olma isteğini öğrenen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bu doğrultuda harekete geçti.

    Engeliler Haftası nedeniyle düzenlenen temsili askerlik uygulaması çerçevesinde askere giden gençlerden biri olan Yalçın Kaya, evinden alınarak jandarmaya getirildi.

    Üniforma giyerek hayaline kavuştu

    İHA'nın aktarımına göre, üniforma giydirilen Kaya'ya, asker selamı ve tekmil de komutanlar tarafından öğretildi.

    Komutanlara selam vererek hayal ettiği askerliği yaşayan Kaya'nın mutluluğu görenleri duygulandırdı.

    Erzincan daki down sendromlu Yalçın, en büyük hayalini yaşadı #1

    Ailesiyle zırhlı araçlara bindi

    Eğitimli köpeklerin gösterisini izleyip zırhlı araçlara bindirilen Kaya'ya ailesi, yakınları ve öğretmenleri de eşlik etti.

    Yıllardır kurduğu askerlik hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle Yalçın Kaya hem gururu hem de heyecanı bir arada yaşadı.

    Erzincan daki down sendromlu Yalçın, en büyük hayalini yaşadı #2

    Erzincan daki down sendromlu Yalçın, en büyük hayalini yaşadı #3

    Erzincan daki down sendromlu Yalçın, en büyük hayalini yaşadı #4

    Erzincan daki down sendromlu Yalçın, en büyük hayalini yaşadı #5


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