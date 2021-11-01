Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

Sonbaharda rengarenk yapraklarıyla kartpostallık manzaralar oluşturan Girlevik Şelalesi, bu mevsimde de çok sayıda ziyaretçinin akınına uğradı.

Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, çevresindeki zengin bitki örtüsü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

Erzincan'ın merkezine 35 kilometre uzakta olması sebebiyle ulaşım kolaylığının yanı sıra 40 metre yüksekten dökülen sularıyla her mevsim beğeni toplayan şelale, kışının tamamen donan suları, yazın serin havası, ilkbaharda da yemyeşil bitkisi örtüsüyle dikkati çekiyor.

RENGARENK BİTKİ ÖRTÜSÜ İLGİ ÇEKİYOR

Kış mevsimine sayılı günler kala yüksekten dökülen suları hem de çevresindeki farklı tonlara bürünen bitki örtüsüyle ilgi gören şelalenin çevresindeki ağaçlar şu sıralar sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına büründü.





BİRÇOK KENTTEN ZİYARETÇİ GELİYOR

Hafta sonu tatilini fırsata dönüştürenler ve öğrenciler başta olmak üzere şehir stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak mekânı olan şelale, yılın her mevsiminde şehrin sakinleri dışında farklı kentlerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Şelaleye sonbaharda gelen ziyaretçiler, temiz havada gezinti yapıp hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.





"FARKLI RENKLERE BÜRÜNMÜŞ"

Girlevik Şelalesine arkadaşlarıyla gelen EBYÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi Sema Taşkın, “Çağlayan, Girlevik Şelalesi gerçekten çok güzel. Bugünler de burası renk tonlamasıyla da muhteşem bir hal almış. Yazın arkadaşlarla geldiğimizde hava çok sıcaktı ancak şelalenin serinliği ve güzelliği vardı. Şimdi ise farklı renklere bürünmüş ağaçlardaki yaprakların şelaleyle oluşturduğu ayrı güzellik var.” dedi.

GİRLEVİK ŞELALESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Haftanın her günü yarım saat ara ile Erzincan ile Girlevik Şelalesi arasında sefer yapan minibüsler bulunmaktadır.

Aynı şekilde Girlevik Şelalesi’nden Erzincan’a da minibüsler hareket etmektedir.

Girlevik Şelalesi’nden son minibüs saati 19.30'dur.

Talep üzerine akşam 19.30’dan sonra da Girlevik Şelalesi’nden Erzincan’a minibüsler sefer yapabilir.

ÖZEL ARAÇ İLE GİRLEVİK ŞELALESİ'N NASIL GİDİLİR?

Özel aracınızla gelmek için Erzincan-Çağlayan Yolu veya Erzincan-Erzurum Karayolu’nu kullanabilirsiniz.

Erzincan-Çağlayan Yolu ile ulaşım yaklaşık 33 km, Erzincan Erzurum Karayolu ile ulaşım 38 km mesafededir.