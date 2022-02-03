Erzincan'daki küçük çocuk, bütün gününü kuzulara ayırıyor

Baharın habercisi kuzuların doğumuyla üreticiler sevinç duyarken, kuzuların doğumu en çok da 5 yaşındaki Ali'yi güldürdü. Küçük çocuk, kuzuların yanında ayrılmadı.

Erzincan’ın merkeze bağlı Başpınar köyünde şu sıralar adeta baharın müjdecisi olan kuzular doğmaya başladı.

Üretim yapan çiftçiler, yörenin en önemli gelir kaynakları arasında bulunan tulum peyniri üretiminde sütünden faydalandıkları koyunlarının ve yeni doğan kuzularının bakımlarını eksiksiz yerine getiriyor.

Soğuk kış şartlarında daha fazla dikkat ettiklerini belirten üreticiler, zaman zaman geceleri kuzuların sağlığı için başlarında durduklarını söylüyor.

"SADECE KÜÇÜK KUZULARI SEVİYORUM"

Öte yandan, kuzuların doğmasına daha çok köyde yaşayan 5 yaşındaki Ali Ezel Topal sevindi. Kucağından düşürmediği kuzular, Ali’nin en büyük neşe ve eğlence kaynağı oldu. Özellikle yeni doğan kuzuları çok sevdiğini belirten minik Ali, "Kuzuların bakımını yapıyorum. Onları çok seviyorum. Koyunları, kuzularını özledikleri zaman onlar doğarlar. Kuzuları besliyorum, onları çok seviyorum ama sadece küçük kuzuları seviyorum." diye konuştu.

"GECE GÜNDÜZ HEP BERABERLER"

Minik Ali’nin çiftçilik yapan dedesi Haydar Topal ise torununun gece gündüz kuzuların yanında olduğunu söyleyerek, "Onlarla oynuyor. Gece gündüz hep beraberler. Şu anda yeni doğan kuzuları kendi annesi tarafından besleniyor, 1 ay sonra yem vermeye başlayacağız. Lakin bazı kuzular annesinden süt emiyor. Bunlar için de süt satın alıp biberonla onları besliyoruz. Havalar soğuk, ahırlar soğuk. Bu yüzden daha da dikkatli davranıyoruz." dedi.

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