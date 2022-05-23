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    Erzincan'daki Munzur Dağı güzelliğiyle büyülüyor

    Munzur Dağları'nın terörden temizlenmesinin ardından, yaban keçileri ortaya çıkmaya başladı. Avlanması yasak olan ve koruma altına alınan yaban keçileri, Munzur Dağları'na güzellik katıyor.
    • 23.05.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:00
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    Erzincan'daki Munzur Dağı güzelliğiyle büyülüyor

    Türk Silahlı Kuvvetleri, içeride ve dışarıda yaptıkları başarılı operasyonlarla PKK'nın kökünü kazıdı.

    Terör örgütlerine geçit vermeyen Mehmetçik sayesinde, birçok bölgeye yeniden huzur geldi.

    Bu bölgelerden birisi olan, Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, terörden kurtarıldı.

    Doğal güzellikleri ile herkesi etkileyen bölge, yaban hayvanları ile dikkati çekiyor.

    Yaban keçileri renk katıyor

    Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağlarında nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

    İHA'ya göre, bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyacını giden dağ keçileri, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

    Erzincan daki Munzur Dağı güzelliğiyle büyülüyor #1

    Erzincan daki Munzur Dağı güzelliğiyle büyülüyor #2


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