Erzincan'dan 'Efsane Vali' Yazıcıoğlu’nun makam aracını yıllar sonra Vali Aydoğdu kullandı Adı ‘Efsane Vali’ olarak anılan ve Erzincan Valisi olarak görev yapan Recep Yazıcıoğlu’nun o dönem kullandığı makam otomobili yıllar sonra Vali Hamza Aydoğdu’nun direksiyona geçmesiyle tekrar Erzincan trafiğinde yol kat etti.

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Görev yaptığı süreçte bölge halkının gönlünde taht kurdu.

Yaşlısı genciyle vatandaşın derdine derman olarak görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı.

O isim eski Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu..

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan eski Valilerinden Recep Yazıcıoğlu’nun makam aracıyla şehirde gezerek, Cumartesi Pazarı'nı ve Demirciler Sitesi'ni ziyaret etti.

Tekrar Erzincan sokaklarına çıktı

Adı ‘Efsane Vali’ olarak anılan, 1991-1999 tarihleri arasında Erzincan Valisi olarak görev yapan Recep Yazıcıoğlu’nun o dönem kullandığı makam otomobilinin direksiyonu geçen Vali Aydoğdu, araçta Ferdi Tayfur’un seslendirdiği ‘Hatıran Yeter’ şarkısını dinledi.

Vali Aydoğdu’ya araç içerisinde Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Gençlik Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu eşlik etti.

Vali Aydoğdu, “Bu arabanın hatırası yeter” dedi

Vali Aydoğdu, otomobille şehir turunun ardından pazarda alışveriş yapanlarla ve pazar esnafıyla hasbihalde bulunarak bereketli kazançlar diledi.

Daha sonra Demirciler Sitesi ve bakır imalatı ile uğraşan esnafı ziyaret eden Vali Aydoğdu, sektörün talep ve sorunları hakkında istişarelerde bulundu.

2003 yılında hayatını kaybetti

Öte yandan ‘Efsane Vali’ olarak anılan Recep Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetti.

Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verildi.