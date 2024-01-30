Erzincan'dan renkli görüntüler: Kayak merkezinde motokros heyecanı Türkiye'nin önde gelen kayak merkezinde motosiklet sürücüleri bu sene ilk kez gerçekleşen kar üzerinde motokros gösterisiyle izleyenlerin nefesini kesti.

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İHA

Soğuk hava kar yağışını da beraberinde getirdi.

Yurt genelinde kendini gösteren kar, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına aldı.

Bu kentlerden biri de Erzincan.

Karla kaplanan bölgeye kış tatili yapmayı sevenler akın etti.

Ziyaretçiler akın etti

Sömestir tatilinde doluluk oranı yüzde yüze varan Ergan Kayak Merkezinde, kayak severler birçok sportif etkinlikle gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan merkezde kayağın yanı sıra yamaç paraşütü de yapılabiliyor.

Eksi 10 derecede kayak keyfi

Kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan kayakçılar, eksi 10 dereceleri bulan soğuk havada şehrin büyüleyici manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Motokros gösterisi nefes kesti

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bu sene ilk kez gerçekleşen motokros gösterisi de renkli görüntülerle nefes kesti.

Kros motor ile yapılan gösterilerde kayakçı çekme, kar motorları ile yarış, paramotor ve yamaç paraşütü ile gece kayağı gibi etkinlikler izleyicilerin beğenisine sunuldu.

"Ergan Dağının ilk motosiklet etkinliğini yaptık"

Erzincan Enduro Motosiklet Grubu üyelerinden Canser Atila, “Motokros ve enduroyu birleştirerek değişik bir deneyim yaşadık. Erzincan Enduro Motosiklet Grubu olarak bu sene hem kulübümüzün hem Ergan Dağının ilk motosiklet etkinliğini yaptık. Motorlarımızı buz tutan gölün üzerine çıkaracaktık. Kar yağdığı için bizde etkinliği piste gerçekleştirdik. Rampa yaptık. Güzel bir etkinlik oldu.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)