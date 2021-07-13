Erzincanlılar Ekşisu'da serinliyor

Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Ekşisu Mesire Alanı'na akın ederek bölgedeki su kaynağıyla serinlemeye çalışıyor.

Erzincan'ın merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı, hava sıcaklıklarının artmasıyla yoğun ilgi görüyor.

Mesire alanında bulunan küçük havuzda çocuklar yüzerek serinlerken, aileleri ise ayaklarını suya sokup ferahlamaya çalışıyor.

SERİNLEMEK İSTEYENLERİN ADRESİ

Erzincan’ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyu ile tanınan Ekşisu Mesire Alanı, sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

Piknik yapmaya gelen vatandaşlar, mangal yakmanın yanında şifalı olduğu söylenen suya girerek eğleniyor.





GÜMÜŞHANE'DEN ŞİFA İÇİN GİTTİ

Gümüşhane’den Erzincan’a gelen Şuayip Serdar, bu suyun kıymetinin bilinmesinin önemini vurgulayarak, “Gümüşhane’den geliyorum öyle şifalı olduğunu söylediler uğradık biz de. Çocuklar da böyle suyun içerisinde serinlemeye çalışıyoruz. Erzincanlılar bu suyun kıymetini bilsin." dedi.