Erzurum İspir Yedigöller'i görenleri hayran bırakıyor Ovit Dağı'nın güney yamaçlarında bulunan İspir Yedigöller, 11 turkuaz renkli volkanik gölü ile Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken eşsiz yerlerden birisi olarak ifade ediliyor.

İHA

Erzurum İspir Yedigöller, son zamanların favori mekanları arasında yer alıyor.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda; yükseklikleri yaklaşık 4 bin metreyi bulan Kaçkar Dağları’nın güneyinde yer alan İspir Yedi Göller’in, iklim şartları ve doğal güzellikleriyle doğa turizmi için oldukça elverişli olduğu dile getirildi.

"Kamp yapmak için en uygun zaman haziran ile ağustos ayları"

İspir Yedigöller ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

İspir’e 39, Erzurum’a ise 115 km uzaklıktadır. Genellikle göl bölgesine Moryayla üzerinden kuzeybatıya giden yol takip edilerek ulaşılmaktadır. Yedigöller'de kamp yapmak için en uygun zaman haziran ile ağustos ayları arasıdır. Volkanik yapıdaki Yedigöller’de; keklik, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban ördeği, kırmızı benekli alabalık, porsuk, boz ayı, kara kartal, atmaca, dağ kargası, dağ engereği gibi ender bulunan hayvan türleri yaşamaktadır.



Doğal bir kamp alanı olan göl bölgesinde tesis bulunmadığından kampçıların ihtiyaçlarını merkezi yerlerden karşılaması gerekmektedir. Lütfen alandan ayrılırken çevrenizdeki çöpleri toplayarak doğayı temiz bırakmaya özen gösterelim. Keyifli kamplar.

"İspir'in doğasını Kaçkar Dağları’nın güneyini keşfedelim"

Erzurumlu doğasever Bülent Erkan yedi göllerin yaz sezonu açmaya hazırlandığını belirterek, “30 göller parkurunun sadece bir kısmı çifte göller ve yedi göller. 30 göller parkurunun diğerleri Yedigöl Köyü'nün Livasor vadisinde yer almaktadır. Aksu Vadisini oluşturan ana koldur.

30 göller parkurunun tamamını yapmak isteyenler Yedigöl Köyünün eski Salkin Yaylasında kamp atmak zorundadır. Diğer türlü sadece yedi göller ve çifte gölleri yapabilir. Birlikte İspir'in doğasını Kaçkar Dağları’nın güneyini keşfedelim.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)