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    Erzurum ormanlarında görsel şölen

    Sonbaharın gelmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerine kar yağarken, ortaya seyrine doyulmaz manzaralar çıktı. Sonbahar renklerini taşıyan ormanlar, beyaz örtüyle kaplandı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 09:35
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    Erzurum ormanlarında görsel şölen

    Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte, yurdun bazı kesimlerinde soğuk hava etkili olmaya başladı.

    Ege yazı yaşarken, Bodrum'da denize girilirken, Doğu'da ise kar yavaş yavaş yüzünü gösteriyor.

    Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Dallıkavak geçidindeki ormanlar, 3 gündür devam eden kar yağışından nasibini aldı.

    İKİ MEVSİM BİR ARADA

    Sonbaharın renklerini taşıyan ormanlar beyaz gelinliğini giyince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

    Fotoğrafçı Adem Kotan tarafından drone ile havadan görüntülenen ormanlarda, iki mevsimin bir arada yaşandığı görüldü.

    Erzurum ormanlarında görsel şölen #1

    Erzurum ormanlarında görsel şölen #2

    Erzurum ormanlarında görsel şölen #3

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