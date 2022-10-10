Erzurum Palandöken'e mevsimin ikinci karı düştü

Ülkemizin sayılı kış turizm yerlerinden biri olan Palandöken'e mevsimin ikinci karı yağdı. Doğasever vatandaşlar bu manzarayı izlemek için Ejder Tepesi'ni ziyaret etti.

Erzurum'da dün akşam hava sıcaklığının düşmesiyle şehir merkezinde sağanak etkili olurken Palandöken'e kar yağdı. Hava sıcaklığının 1 ve 5 derece arasında olduğu Palandöken'e, havaların değişmesiyle beraber mevsimin ikinci karı yağdı.

Palandöken'in Ejder Tepesi karla kaplandı

3 bin 125 metre yüksekliği ile kar yağışının elverişli olduğu Palandöken'in Ejder Tepesi tamamen karla kaplandı. Doğaseverler, kartpostal manzarasına bürünen bu tepeyi Palandöken'e çıkarak izledi.

"Palandöken'e kar yağmıştır diyerek görmeye geldik"

Dün akşam bir anda şiddetli yağmur yağdığını belirten Enes Çiğdem, "Bugün 10 Ekim 2022. Dün gece çok şiddetli bir yağmur vardı. Palandöken'e kar yağmıştır diyerek görmeye geldik. Bulutlar zirveyi kapatmış. Kış sezonu yavaş yavaş yaklaşıyor. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah bu sene Palandöken'de bol bol kayacağız." dedi.

DHA'nın haberine göre bu yıl Palandöken'e mevsimin ilk karı ise 24 Eylül tarihinde yağmıştı.





