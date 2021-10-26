Erzurum Palandöken'e suni kar yağdırılıyor

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne, gece başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar pistlere suni kar yağdırıldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, yeni sezon için hazırlanıyor.

PİSTLERE SUNİ KAR

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın dört bir tarafına kurulan belediye ve özel otel işletmeleri, yaptırdıkları göletler sayesinde pistlere suni kar yağdırıyor.

KAYAĞI ÖZLEYENLER, 7 ARALIK'TA KARLA BULUŞACAK

Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak sezonunu en erken Palandöken'in açacağını belirten belediye ve özel işletmelerin yetkilileri, kayağı özleyenleri 7 Aralık'ta karla buluşturacaklarını ifade etti.

"SUNİ KARIN EN ÖNEMLİ FAYDASI, DOĞAL KARLA BİRLEŞTİĞİNDE KAYAK KALİTESİNİ ARTIRMASI"

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, en uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'a yakın pisti bulunan Palandöken'e hiç kar yağmasa bile yaklaşık 40 kilometrelik pistin suni karla doldurabildiklerini söyledi. Bağrıyanık şöyle konuştu:

"Türkiye'de en uzun kayak sezonu Palandöken'de yaşanır. Ekim sonu itibarıyla Erzurum'da havalar soğudu. Dün geceden itibaren hava sıcaklığın sıfırın altında 5 dereye düşmeye başlamasıyla otellerle birlikte suni kar makinelerini açtık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Palandöken, Türkiye'nin kar ve kayak garantisi veren önemli bir kayak merkezi olacak. Bütün hazırlığımızı yaptık, suni kar yapımına başlandı. Bir hafta kar yapıldıktan sonra 2-3 gün süreyle karın damıtılması sağlanacak. Ardından aralık ayının ilk haftasında sezonu açarız. Suni karın en önemli faydası, doğal karla birleştiği zaman kayak kalitesini ve mukavemetini artırmasıdır. Suni kar yapımı için öncelikle su kaynağı, kar yapma stikleri ve en önemlisi de kuru ve soğuk hava olması. O da Palandöken'de var. Biz de bunu fırsata çeviriyoruz."

























