Atatürk Üniversitesi kampüsünde sonbahar renkleri öğrencileri büyüledi. Sararan yapraklardaki kırmızı ve kahverengi tonları kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Erzurum'da sonbahar mevsimiyle birlikte adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Yurt genelinde ormanlık alanlarda sarı, kahverengi ve kırmızı renkler hakim olmaya başladı.

Kartpostallık görüntüler oluştu

Ortaya çıkan görüntüler ise kartpostallık manzaraları anımsattı.

Hazan mevsimi olarak bilinen sonbahar renkleri, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor.

Öğrenciler manzaranın keyfini çıkarıyor

Atatürk Üniversitesi kampüsünde görüntülenen manzaralar, tüm güzellikliğiyle cezbediyor.

Kampüste öğrenciler, dökülen yapraklar arasında fotoğraf çektirerek manzaranın tadını çıkarıyor.

Erzurum sonbaharda güzelliği ile büyüledi VİDEO

