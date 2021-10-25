Euro
11.1277
-0.58%
Dolar
9.5839
-0.19%
Altın
556.82
0.59%
Borsa
1.494
0.93%
Bitcoin
606.501
4.21%
BTXN Coin
21.01
0.38%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Erzurum ve Kars kara teslim oldu

    Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar, besicilere zor anlar yaşattı.
    • AA
    • 25.10.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum ve Kars kara teslim oldu

    Ege'de vatandaşlar denize girmeye devam ederken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı.

    Erzurum'da öğle saatlerinde yüzünü gösteren kar, yüksek kesimlerde yoğun şekilde yağmaya başladı.

    PALANDÖKEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Kar, kış sporları ve turizminin önemli merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'ni etkisi altına aldı.

    Otellerin açık alanlarında yer alan masa ve sandalyeler ile araçların üzeri karla kaplandı.

    Erzurum ve Kars kara teslim oldu VİDEO

    Erzurum ve Kars kara teslim oldu #1

    KARS'TA DA MANZARA DEĞİŞMEDİ

    Sabah saatlerinde çiselemeye başlayan kar, öğle saatlerinde il merkezi ve yüksek kesimlerde yoğun şekilde yağmaya başladı.

    Erzurum ve Kars kara teslim oldu #2

    BESİCİLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

    Digor ilçesinin beyaza bürünmesiyle kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler, hayvanlarını meralardan köylerine getirdi.

    Kent merkezindeki kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren hafif şekilde seyretmeye başladı.

    Erzurum ve Kars kara teslim oldu #3

    Erzurum ve Kars kara teslim oldu #4

    Erzurum ve Kars kara teslim oldu #5

    Erzurum ve Kars kara teslim oldu #6

    Erzurum ve Kars kara teslim oldu #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir