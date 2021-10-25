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- Erzurum ve Kars kara teslim oldu
Erzurum ve Kars kara teslim oldu
- AA
- 25.10.2021 - 16:34
- Güncelleme : 25.10.2021 - 16:51
Ege'de vatandaşlar denize girmeye devam ederken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı.
Erzurum'da öğle saatlerinde yüzünü gösteren kar, yüksek kesimlerde yoğun şekilde yağmaya başladı.
PALANDÖKEN BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar, kış sporları ve turizminin önemli merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'ni etkisi altına aldı.
Otellerin açık alanlarında yer alan masa ve sandalyeler ile araçların üzeri karla kaplandı.
Erzurum ve Kars kara teslim oldu VİDEO
KARS'TA DA MANZARA DEĞİŞMEDİ
Sabah saatlerinde çiselemeye başlayan kar, öğle saatlerinde il merkezi ve yüksek kesimlerde yoğun şekilde yağmaya başladı.
BESİCİLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Digor ilçesinin beyaza bürünmesiyle kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler, hayvanlarını meralardan köylerine getirdi.
Kent merkezindeki kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren hafif şekilde seyretmeye başladı.