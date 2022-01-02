Erzurum ve Kars'ta devam eden dondurucu soğuklar ile aralıklı yağan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Beyaz örtüyle kaplanan kentler, zor şartlara rağmen seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor.

Ocak ayının gelmesiyle birlikte, bazı kentlerde soğuk hava etkisini artırmaya başladı.

Soğuk havanın etkisine giren Erzurum ve Kars'ta ise aralıklı olarak kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının camlarında oluşan buz ve karları temizledi.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Dondurucu soğuk nedeniyle kentteki bazı bina çatılarında ve cami bahçelerindeki şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışıyla birlikte tarihi mekanlar beyaza büründü. Kaldırımlarda ve yollarda biriken karları temizlemek için belediye ekipleri çalışma başlatırken, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise karayollarında buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

Erzurum ve Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor ViDEO

KARS'TA SİS ETKİLİ OLUYOR

Kars'ta da soğuk hava hayatı zorlaştırdı. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Bitki ve ağaçlarda oluşan kırağı güzel görüntüler oluşturdu. Kentte bazı bölgelerde, sis etkili oluyor.