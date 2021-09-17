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Erzurum'a ilk kar düştü
Erzurum'a ilk kar 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'na düştü.
- DHA
- 17.09.2021 - 18:14
- Güncelleme : 17.09.2021 - 18:50
Erzurum'da bugün öğleden sonra sağanak etkili oldu. Saat 13.30 sıralarında başlayan sağanak, Palandöken Dağı'nda kara dönüştü.
YILIN İLK KARI YAĞDI
Kısa süreli etkili olan ve zemini beyaza bürüyen kar, yağış sonrası güneşin çıkmasıyla eridi.
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ GÖRÜNTÜLEDİ
Karayolları Genel Müdürlüğü, Palandöken Dağı'ndan geçen Erzurum- Tekman kara yolunda iş makinesi operatörünün çektiği görüntüleri 'Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin habercisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü' notuyla paylaştı.