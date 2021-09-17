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    Erzurum'a ilk kar düştü

    Erzurum'a ilk kar 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'na düştü.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 18:14
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 18:50
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    Erzurum'a ilk kar düştü

    Erzurum'da bugün öğleden sonra sağanak etkili oldu. Saat 13.30 sıralarında başlayan sağanak, Palandöken Dağı'nda kara dönüştü.

    YILIN İLK KARI YAĞDI

    Kısa süreli etkili olan ve zemini beyaza bürüyen kar, yağış sonrası güneşin çıkmasıyla eridi.

    İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ GÖRÜNTÜLEDİ

    Karayolları Genel Müdürlüğü, Palandöken Dağı'ndan geçen Erzurum- Tekman kara yolunda iş makinesi operatörünün çektiği görüntüleri 'Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin habercisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü' notuyla paylaştı.

    Erzurum'a ilk kar düştü VİDEO

    Erzurum a ilk kar düştü #1

    Erzurum a ilk kar düştü #2

    Erzurum a ilk kar düştü #3

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