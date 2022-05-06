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    Erzurum'da 6'ncı kattan düşen Azra, hayata geri döndü

    6 katlı binanın terasından düşmesinin ardından yoğun bakıma alınan 5 yaşındaki Azra, yoğun bakım servisinden çıkarıldı.
    • 06.05.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 18:03
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    Erzurum'da 6'ncı kattan düşen Azra, hayata geri döndü

    21 Nisan'da akşam saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Şükrü Paşa semtinde yaşayan Figen ve Recep Alpsoy çiftinin kızları Azra, 6 katlı apartmanın terasında oyun oynadı.

    5 yaşındaki Azra, annesinin kardeşini uyuttuğu sırada bisiklet kullanmaya başladı.

    Bir ara aşağı bakmak isteyen küçük Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvara tutundu.

    Ellerini açarak bekledi

    Olayı karşı apartmandan gören kadın, çığlık atarak sokaktan geçenlerin çocuğa yardım etmelerini istedi. Bu sırada otomobiliyle iş yerine gelen, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ceylan (37), Azra'nın düşebileceği yere doğru koşup ellerini açarak bekledi. Gücü tükenince ellerini bırakan Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan'ın kollarının arasından geçti.

    Erzurum da 6 ncı kattan düşen Azra, hayata geri döndü #1

    Başında ödem oluştu

    Ceylan, Azra'nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Azra, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluşan Azra, Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Ahmet Ceylan'ın ise sağ ayağındaki çapraz bağlarda kopma olduğu belirlendi.

    "Bayramımız yeni başlıyor"

    Dün geçtiği pediatri servisinde tedavisi süren Azra Alpsoy, ailesini sevindirdi. Kızının yoğun bakımdan normal servise alınmasına sevindiklerini söyleyen Recep Alpsoy, şunları söyledi:

    "Çok mutluyuz, tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Bayram yeni bitmişti ama bizim bayramımız yeni başlıyor. Kızımın kurtarıcısı Ahmet'imi unutmadık. Çocuğumuz şu an yanımızdaysa evvel Allah'ın sonra da Ahmet'imin sayesindedir. Azra, benim ilk çocuğum, babalık duygusunu ilk onda tattım. Gözlerini açtıktan sonra, bugün burada o duyguları yeniden yaşıyorum. Arayan, soran, dualarını eksik etmeyen herkesten Allah razı olsun. Rabb’im bir daha göstermesin, çok zor bir şeydi.

    Allah'ım kimseyi çocuğuyla sınamasın. Kızım Enes Batur hayranı. Sabah akşam kalkıyoruz Enes Batur, Enes Batur... Ben bu yaşıma geldim Enes Batur'u tanımam ama kızımın 2 yaşından bu zamana evimizde hep onun ismi geçiyor. Uyandığında da ilk söylediği Enes Batur ismi oldu. Kolay bir durum değil, çocuğumuzu bu travmadan kurtarmak için psikolojik bir savaşın içine gireceğiz."

    Kendisini kurtarana teşekkür etti

    Çocuğu tutmaya çalışırken sakatlanan Ahmet Ceylan ise hastanede ziyaret ettiği Azra'nın yoğun bakımdan çıkarılmasına ailesi kadar çok sevindiğini söyledi. Azra da Ceylan'a teşekkür etti.

     


    Erzurum da 6 ncı kattan düşen Azra, hayata geri döndü #2

    Erzurum da 6 ncı kattan düşen Azra, hayata geri döndü #3

    Erzurum da 6 ncı kattan düşen Azra, hayata geri döndü #4

    Erzurum da 6 ncı kattan düşen Azra, hayata geri döndü #5

    Erzurum da 6 ncı kattan düşen Azra, hayata geri döndü #6


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