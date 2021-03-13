Erzurum'da 74 yaşındaki emekli eğitmen, 50 yıldır kayak öğretiyor

50 yıldır kayak eğitmenliği yapan 74 yaşındaki Yıldırım Burak, 10 binin üzerinde kişiye kayak öğrettiğini söyledi.

Uzun yıllar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde kayak öğretmeni olarak görev yapan, 5 çocuk babası Budak Yıldırım, 1992'de emekli oldu.

Budak, daha sonra Palandöken’de özel olarak kayak eğitmenliği yapmaya başladı.

Türkiye’nin kayak merkezlerinde görev yapan birçok kayak eğitmeninin hocası olduğunu belirten 74 yaşındaki Budak, bugüne kadar 10 binin üzerinde kişiye bu sporu öğrettiğini söyledi.

"ÖMRÜM OLURSA BİRKAÇ YIL DAHA YAPMAK İSTİYORUM"

Kendisi gibi 3 oğlunun da kayak merkezlerinde kayak öğretmenliği yaptığını dile getiren Yıldırım Budak, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde kayak öğretmenliği yaparken çocukları yetiştiriyorduk. 1992 yılında emekli oldum ve Bursa Uludağ’da 14 yıl kayak öğretmenliği yaptım. Erzurum’a döndüm ve mesleğimi Palandöken’de sürdürmeye başladım. 2 kızım, 3 oğlum var. Oğullarımın 3'ü de benden örnek alarak kayak hocası oldu. Ben 67 senedir kayak yapıyorum, 50 yıldır da kayak hocasıyım. 5 yaşından beri kayıyorum. Dünyanın en güzel sporu, kayaktır. Hele ki Erzurum gibi bir şehirde yaşıyorsan. Ortam çok güzel, kar güzel, her imkan var. Ömrüm olursa birkaç yıl daha bu işi yapmayı istiyorum" diye konuştu.

"HOCAMIZA ÇOK GÜVENİYORUZ"

Yıldırım Budak’tan kayak dersi alan Nisa Bengisu ise "Kayağı yeni öğrenmeye başladım. Hocamıza çok güveniyoruz. Kayak yapmak çok eğlenceli" dedi.





