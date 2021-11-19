Erzurum'da 90 yaşında koronavirüsü yendi

90 yaşında olan Neriman Yavuz, hastalıklarına rağmen koronavirüsü yenmeyi başardı. 3 ay boyunca tedavi gören Yavuz'un tek doz aşı yaptırdığı öğrenildi.

Erzurum'da yaşayan ve eşini 2001 yılında kanser nedeniyle kaybeden 90 yaşındaki Neriman Yavuz, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

4 çocuk annesi olan Yavuz, 17 Eylül'de Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Yaşlı kadına burada koronavirüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı.

Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınan Yavuz, yaklaşık 3 ay tedavi gördü ve koronavirüsü yendi.

"BİRÇOK HASTALIĞI VAR AMA KORONAYI YENDİ"

Neriman Yavuz'un yaşlılık nedeniyle birçok rahatsızlığının bulunduğunu ve Alzheimer olduğunu söyleyen kardeşi Aysel Turan, "Ablamı acil servise getirdiğimizde çok rahatsızdı. Yapılan testler sonucu korona olduğunu öğrendik.

Enfeksiyon servisine çıkardılar. Ablamın yaşlılık nedeniyle birçok hastalığı var. Her şeye rağmen doktorlarımızın büyük özverisiyle hastalığı yenmeyi başardı." dedi.

"TEK DOZ AŞI YAPTIRMIŞ"

Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Koronavirüs Sorumlusu Dr. Hümeyra Başçı ise "Hastamız buraya geldiği zaman çok düşkün bir durumdaydı. Tek doz aşı yaptırılmış. Koronavirüse yakalanmış ve ek hastalıkları vardı. Anında müdahale ederek tedavilerine başladık.

Bizim yüksek tedavilerimiz sonrasında Neriman ablamız koronavirüsten kurtuldu. Hastamızın yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları var.

Kendisini buradan taburcu edip, mevcut hastalıkları nedeni ile tam olarak iyileşemeyen ve yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım etmeyi amaçlayan palyatif bakıma alınacak" diye konuştu.