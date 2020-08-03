Erzurum'da annesini döven bipolar hastası genç dayak yedi

Erzurum'da annesini döven bipolar hastası genç dayak yedi

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Oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyleyen anne, yaşananlardan şikayetçi olmadı.

Erzurum'da cadde ortasında annesini tekmeleyen genç, olayı gören 2 kişi tarafından dövüldü.

Saat 11.30 sıralarında, Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde yaşanan olayda, adı açıklanmayan genç, kaldırımda birlikte yürüdüğü annesine saldırdı.

Yere düşen annesine tekmeler atan gence, yoldan geçen 2 kişi müdahale etti. İkili, annesini döven gence, tekme tokat saldırdı. Anne ise, yerden kalkıp, uzak bir noktaya gitti.

ANNESİNE SALDIRDI

Olayı gören 2 sivil polis, duruma müdahale etti. Genç, öfkeli ikilinin elinden kurtarıldı. Ancak annesinin yanına giderek, yeniden saldırdı. Polisler de gence kelepçe taktı.

Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, genç, kaldırıma oturup ağlamaya başladı. Ellerindeki yaraları kanayan anne ise polislere, oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyledi.

Erzurum'da annesini döven bipolar hastası gence dayak ViDEO

"OĞLUMA BAKAMIYORUM"

Anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.

Annesinin şikayetçi olmadığı genç, polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.



