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    Erzurum'da annesini döven bipolar hastası genç dayak yedi

    Oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyleyen anne, yaşananlardan şikayetçi olmadı.
    • DHA
    • 03.08.2020 - 13:43
    • Güncelleme : 03.08.2020 - 13:43
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    Erzurum'da annesini döven bipolar hastası genç dayak yedi

    Erzurum'da cadde ortasında annesini tekmeleyen genç, olayı gören 2 kişi tarafından dövüldü.

    Saat 11.30 sıralarında, Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde yaşanan olayda, adı açıklanmayan genç, kaldırımda birlikte yürüdüğü annesine saldırdı.

    Yere düşen annesine tekmeler atan gence, yoldan geçen 2 kişi müdahale etti. İkili, annesini döven gence, tekme tokat saldırdı. Anne ise, yerden kalkıp, uzak bir noktaya gitti.

    ANNESİNE SALDIRDI

    Olayı gören 2 sivil polis, duruma müdahale etti. Genç, öfkeli ikilinin elinden kurtarıldı. Ancak annesinin yanına giderek, yeniden saldırdı.  Polisler de gence kelepçe taktı.

    Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, genç, kaldırıma oturup ağlamaya başladı. Ellerindeki yaraları kanayan anne ise polislere, oğlunda bipolar bozukluk olduğunu söyledi.

    Erzurum'da annesini döven bipolar hastası gence dayak ViDEO

    Erzurum'da annesini döven bipolar hastası genç dayak yedi #1

    "OĞLUMA BAKAMIYORUM"

    Anne, oğluna bakamadığını ve bakımevine yatırılmasını istediğini belirterek, kendisinin de huzurevine gitmek istediğini ifade etti.

    Annesinin şikayetçi olmadığı genç, polisler tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

    Erzurum'da annesini döven bipolar hastası genç dayak yedi #2

    Erzurum'da annesini döven bipolar hastası genç dayak yedi #3

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