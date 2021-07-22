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Erzurum'da annesiz kalan yavru köpeklere, süt anne verildi

Erzurum'da annesiz kalan yavru köpeklere, süt anne verildi

Başka köpeklerin saldırısında ölen sokak köpeğinin yeni doğan 10 yavrusu korumaya alındı. Yavruları, kendileri için süt anne olarak belirlenen başka bir köpek emziriyor.