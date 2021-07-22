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    Erzurum'da annesiz kalan yavru köpeklere, süt anne verildi

    Başka köpeklerin saldırısında ölen sokak köpeğinin yeni doğan 10 yavrusu korumaya alındı. Yavruları, kendileri için süt anne olarak belirlenen başka bir köpek emziriyor.
    • DHA
    • 22.07.2021 - 14:25
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    Erzurum'da annesiz kalan yavru köpeklere, süt anne verildi

    Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Kösehasan Mahallesi’ndeki sokak köpeği 10 yavru dünyaya getirdikten 5 gün sonra diğer sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldü.

    Sahipsiz kalan yavru köpekler için mahalleli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

    YAVRU KÖPEKLER, EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

    Merkezin veteriner hekimi İdris Özmen, 150 kilometre uzaklıktaki Kösehasan'a gitti. Mahallede oturan Halit Gündüz, karton koli içine koyduğu yavru köpekleri, gelen ekiplere teslim etti.

    SÜT ANNE VERİLDİ

    Merkeze getirilen yavru köpekler yapılan muayenenin ardından, barınaktaki bir sokak köpeği onlar için süt anne olarak belirlendi. Süt anneleri, kısa sürede benimsediği yavruları emzirmeye başladı. Anne sütünün dışında gıda takviyesinde de bulunan görevliler, yavruları hayatta tutmaya çalışıyor.

    Erzurum da annesiz kalan yavru köpeklere, süt anne verildi #1

    Erzurum da annesiz kalan yavru köpeklere, süt anne verildi #2

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    Erzurum da annesiz kalan yavru köpeklere, süt anne verildi #6

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