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- Erzurum'da annesiz kalan yavru köpeklere, süt anne verildi
Erzurum'da annesiz kalan yavru köpeklere, süt anne verildi
- DHA
- 22.07.2021 - 14:25
Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Kösehasan Mahallesi’ndeki sokak köpeği 10 yavru dünyaya getirdikten 5 gün sonra diğer sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldü.
Sahipsiz kalan yavru köpekler için mahalleli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
YAVRU KÖPEKLER, EKİPLERE TESLİM EDİLDİ
Merkezin veteriner hekimi İdris Özmen, 150 kilometre uzaklıktaki Kösehasan'a gitti. Mahallede oturan Halit Gündüz, karton koli içine koyduğu yavru köpekleri, gelen ekiplere teslim etti.
SÜT ANNE VERİLDİ
Merkeze getirilen yavru köpekler yapılan muayenenin ardından, barınaktaki bir sokak köpeği onlar için süt anne olarak belirlendi. Süt anneleri, kısa sürede benimsediği yavruları emzirmeye başladı. Anne sütünün dışında gıda takviyesinde de bulunan görevliler, yavruları hayatta tutmaya çalışıyor.