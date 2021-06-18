Erzurum'da aşı timleri, çobanlara aşı yapmak için dağları aştı

Erzurum'da aşı timleri, çobanlara aşı yapmak için dağları aştı

Fettah Sakık ile Ercan Çiftçi'nin koronavirüs aşısı, sürülerini otlattıkları yaylada yapıldı. Çiftçi, "Ekipler gelip dağın başında bizi buldular, aşımızı yaptılar. Çok duygulandık" dedi.

Erzurum Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen Doktor Emine Uğur, hemşire Elif Özkan, Selçan Paçal ve Emre Arslan ile vatandaşların koronavirüs aşılarını yapmak üzere Kırkgözeler köyüne geldi.

DAĞLARI AŞIP ÇOBANLARA ULAŞTILAR

Köy muhtarı Taha Küçük, cami hoparlöründen yaptığı anonsla sağlık ekibinin aşı yapmak için köye geldiğini duyurdu. Ekip, konukevi önüne kurulan masada işlemlerini yaptığı vatandaşlara aşılarını uyguladı.

Köyün çobanları Fettah Sakık ile Ercan Çiftçi'nin olmadığını gören Dr. Emine Uğur, muhtardan kendilerini onların yanına götürmesini istedi.

Araçlarına binen sağlık ekibi, engebeli alanları ise yürüyerek aşıp çobanlara ulaştı.

Erzurum'da aşı timleri, çobanlara aşı yapmak için dağları aştı VİDEO





"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Bir ağacın gölgesinde otururken kendilerine doğru gelen sağlık ekibini gören çobanlar, hem şaşırdı hem de duygulandı.

Evli ve 4 çocuk babası Ercan Çiftçi, Iğdırlı olduklarını ve Kırkgözeler’e çobanlık yapmak için geldiklerini söyledi.

Gün boyu dağda sürünün başında olduklarından sağlık ocağına gidemediklerini belirten Çiftçi, "Bu hastalığa karşı aşı olmak istiyorduk ama günümüz dağlarda geçtiği için sağlık kuruluşlarına gitme imkanımız yoktu.

Gelip bizi dağın başında da olsak buldular, duygulandık. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarımızı kaza ve belalardan korusun." diye konuştu.





"AŞILANMAYAN TEK BİR VATANDAŞ KALMASIN"

Dr. Emine Uğur ise "Bize bağlı köylere giderek vatandaşların koronavirüs aşılarını yapıyoruz. Köyde iki çobanın yaşadığını ancak yaylada hayvanları otlattıklarını öğrendik.

Köydeki çalışmamızı tamamladıktan sonra aracın gittiği yere kadar araçla sonrasında da biraz yürüyerek onlara ulaştık. Amacımız, aşılanmayan bir tek vatandaş bile bırakmamak. Herkes aşılansın, istediğimiz sayıya ulaşıp bu hastalığı bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün hizmet verdiği 96 köy olduğunu belirten hemşire Selcan Kaçan, "Gereken her yere ulaşmaya çalışıyoruz. En uzak köye kadar gidip aşıları yapıyoruz. Onlar gelmese veya gelemese de imkanlarımızı değerlendirip, ayaklarına kadar gidip aşılarını yapıyoruz." dedi.





"KÖYÜN ÇOBANLARINI BIRAKMADILAR"

Kırkgözeler’in Horasan’ın en büyük köylerinden biri olduğunu söyleyen muhtar Taha Küçük ise "Köyümüz 200 hane ve 2 bin 500 nüfusa sahip. Allah, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan ve sağlık çalışanlarından razı olsun. Sağlık ekibi 35 yaş üstü herkesi aşıladı. Köyün çobanları yayladaydı.

Doktor hanım ve ekibi benden onları çobanların bulunduğu yere götürmemi istedi. Çobanların olduğu yere gittik ve onların aşılarını yaptılar. Kendilerini takdir ettim. İsteseler bu kadar zahmeti çekmeden geri dönebilirlerdi." dedi.



