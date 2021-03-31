Erzurum'da bitkin bulduğu balabanı tedavi ettirdi

Dünyada nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan balaban Erzurum'un Olur ilçesinde ortaya çıktı.

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde tarımla uğraşan Osman Özdemir, sabah evinin bahçesindeki bitkin kuşu fark etti.

Özdemir, bir süre sonra kuşu veteriner Selim Çelik'e götürdü.

NESLİ TÜKENİYOR

Kuşu muayene eden Çelik, nesli tükenmekte olan balaban olduğunu Özdemir'e söyledi.

Yarası olmadığı anlaşılan balaban, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edilecek.

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