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    Erzurum'da çocuklar ilk kez gördükleri drone'u kovaladı

    Çekim için havalandırılan drone'u gören çocukların heyecanı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 13:38
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    Erzurum'da çocuklar ilk kez gördükleri drone'u kovaladı

    Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı köyde kendilerini çeken drone'u fark eden ilkokul öğrencileri şaşkına döndü.

    Duatepe Mahallesi'nde dışarıda oyun oynayan çocuklar, köye gelen gönüllü ekibin havalandırdığı insansız uçan araçtan korkarak kaçtı.

    "KARDEŞİM DE ELLESİN"

    Bir süre sonra olayın hoşlarına gitmesinin üzerine kovalamaya başlayan çocuklar, drone'un yere inmesi ile çevresinde toplandılar.

    Çocuklardan birinin drone sahibine "Abi kardeşim de bir ellesin" demesi ise çevredekileri gülümsetti.

    Çocukların heyecanı kameralara yansıdı.

    Erzurum'da çocuklar ilk kez gördükleri drone'u kovaladı ViDEO

    Erzurum da çocuklar ilk kez gördükleri drone u kovaladı #1

    Erzurum da çocuklar ilk kez gördükleri drone u kovaladı #2

    Erzurum da çocuklar ilk kez gördükleri drone u kovaladı #3

    Erzurum da çocuklar ilk kez gördükleri drone u kovaladı #4


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